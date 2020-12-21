«العديد» بطلاً لسباق أريلة للمحامل الشراعية 60 قدماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج «العديد» لحمد راشد الرميثي بلقب سباق أريلة للمحامل الشراعية 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في أول سباقات الموسم لهذه الفئة، بمشاركة 90 محملاً شراعياً.

وجاء في المركز الثاني «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وفي المركز الثالث «القرطاسي» لسعيد مصبح الشبلي، بينما حصل على المركز الرابع «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وخامساً «هداد» لأحمد سعيد سالم الرميثي.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، حيث حصل الفائزون على جوائز مالية قيمة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 3 ملايين درهم إجمالي الجوائز للسباق.

قيمة الحدث

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت شكره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن الرعاية ضاعفت من قيمة الحدث وأعطته رونقاً وقيمة خاصة للغاية.

كما وجه التحية للجهات الحكومية وشركاء النادي على الدعم والمساهمة في نجاح كافة الأحداث التي تقام تحت مظلة «أبوظبي الشراعي» مؤكداً أن الجميع يقوم بالدور المطلوب منه على الوجه الأكمل.

كما هنأ الرميثي الفائزين بالمراكز الأولى في السباق، مؤكداً أن الجميع فائز في هذا المحفل التراثي الكبير ولا يوجد خاسر على الإطلاق ولا سيما أن عشق تراث الآباء والأجداد وممارسته هو في حد ذاته ميدالية ووسام على صدر الجميع.

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