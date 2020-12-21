«جارمن كويست حتا 2020».. نجاح وتميز

المصدر: حتا - البيان الرياضي

حققت النسخة الأولى من سباق «جارمن كويست حتا 2020» نجاحاً كبيراً وشهدت مشاركة دولية واسعة حيث تنافس أبطال من مختلف القارات في الحدث الذي أقيم وسط جبال منطقة حتا واستقطب مشاركة 300 رياضي ورياضية من المحترفين والهواة، ونظمته شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية مغامرات حتا، وشركة جارمن العالمية.

وتوج البولندي مارك جوزول بلقب السباق في فئة المحترفين الرجال بعد فوزه بالمركز الأول لإنهائه السباق كاملاً في زمن قدره ساعتان و4 دقائق و32 ثانية، وفي فئة المحترفين للسيدات توجت الصربية إفانا كولاريك بلقب النخسة الأولى من السباق العالمي بعد تحقيقها المركز الأول لإنهائها السباق في زمن قدره 02:28:51.

وفي منافسات فئة الهواة للرجال نال البريطاني ديفيد رايس المركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 01:10:32. وفي فئة الهواة للسيدات كانت الفرنسية ساندرين زاندوتي هي الأسرع بين السيدات في هذه الفئة حيث فازت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق كاملاً في زمن قدره 01:15:43 ساعة.

تنظيم

يأتي تنظيم هذا الحدث العالمي في منطقة حتا تأكيداً لمكانتها على خريطة استضافة الأحداث الرياضية وامتلاكها جميع مقومات النجاح، حيث تجمع منطقة حتا عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع، وتمتلك من المقومات التي تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية والمحلية، وكذلك توافر المنشآت الفندقية والسياحية والرياضية، وأيضاً الخبرات التنظيمية التي يمتلكها مجلس دبي الرياضي ومنظمو الفعاليات في حتا ومختلف الجهات الداعمة.

كما يعمل مجلس دبي الرياضي منذ 2009 على تطوير البنية التحتية الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة فيها، لزيادة الوعي المجتمعي بجمال منطقة حتا والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها، وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، لتصبح وجهة رياضية متميزة في الدولة والمنطقة.

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