فوز سلة النصر.. والوحدة يضمن الصدارة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

حقق فريق النصر لكرة السلة انتصاراً مستحقاً على مضيفه شباب الأهلي، بفارق 7 نقاط وبنتيجة «91 - 84»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب المجموعة الأولى في الجولة التاسعة للدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام لمرحلة الرجال، والتي سجلت لحساب المجموعة ذاتها عودة الشارقة بانتصار عريض من صالة جاره البطائح بنتيجة «97 - 72». ولحساب المجموعة الثانية، أكد الوحدة صدارته فرق المجموعة بفوزه على ضيفه وملاحقه الظفرة «92 - 84»، وفاز بني ياس في ملعبه على جاره الجزيرة «90 - 87».

وبنتائج الجولة، فرض الشارقة نفسه شريكاً على شباب الأهلي في صدارة المجموعة الأولى بـ 12 نقطة لكل منهما، بفارق نقطة عن البطائح والنصر شريكي المركز الثالث، ويبقى الوصل خامساً برصيد 8 نقاط.

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