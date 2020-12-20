صلاح تهلك: تأخير انطلاقة بطولة دبي للتنس 3 أسابيع

المصدر: دبي- عدنان الغربي

قررت رابطتا محترفي التنس للرجال والسيدات تأخير انطلاقة بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021 ثلاثة أسابيع، لتقام بين 8 و20 مارس المقبل عوضاً عن موعدها المعتاد في منتصف شهر فبراير من كل عام، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» على أجندة بطولات التنس العالمية، ومنها بطولة أستراليا المفتوحة، التي تم تأخير انطلاقها إلى 8 فبراير 2021.

وأكد صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس أنه تم تحديد الموعد الجديد بالاتفاق مع الاتحاد الدولي للتنس ورابطة محترفي تنس الرجال ورابطة محترفي تنس السيدات، مشيراً إلى أن إقامة البطولة في الموعد الجديد انتصار على الظروف الصعبة، التي يمرّ بها العالم، وتأكيد على نجاح دولة الإمارات في السيطرة على الجائحة.

مساعدة

وكشف تهلك لـ«البيان الرياضي» أن إقامة النسخة الجديدة لبطولة سوق دبي الحرة سيتم وفقاً لإجراءات تنظيمية عديدة، منها تخفيض القيمة المالية للجوائز بنسبة 40% لتكون في حدود 4 ملايين دولار، وهذا الإجراء تم اعتماده من طرف الاتحاد الدولي للتنس بهدف مساعدة البطولات العالمية على تجاوز الظرف الاستثنائي، إضافة إلى حصول البطولة على مساعدة مالية من الاتحاد الدولي بـ300 ألف دولار.

وصرح تهلك أن بطولة السيدات ستقام بين 8 و13 مارس، ثم تقام بطولة الرجال بين 15و20 من الشهر نفسه، موضحاً أن نسخة 2021 ستشهد غياب أبرز النجوم الكبار على غرار السويسري روجيه فيدرر العائد من الإصابة، والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، وقال في هذا السياق: «ركزنا على تخفيض تكلفة تنظيم البطولة ولم نخصص ميزانية لاستقطاب كبار النجوم، لكن هذا الإجراء لن يستمر طويلاً، وستعود الأمور كما كانت في 2022، لقد تحدثت مع ديوكوفيتش، ووعدني أنه سيكون حاضراً في نسخة 2022».

تطور

وأكد مدير بطولات تنس دبي أن التنسيق مستمرّ مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات ومجلس دبي الرياضي، بشأن تطور الوضع الصحي والعمل بالإجراءات الوقائية وفقاً لذلك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار تخفيض نسبة الحضور الجماهيري بـ40%. وعبر تهلك عن سعادته بإقامة الأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام في دبي بين 10 و13 يناير المقبل قبل توجه اللاعبات إلى ملبورن عبر رحلات شارتر مباشرة إلى أستراليا، ومن ثم الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين قبل انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن التصفيات ستقام على 10 ملاعب من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة ليلاً.

استضافة

وقال: استضافة الأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام في دبي مصدر فخر للإمارات، وتعزيز لمكانة دبي كونها واحدة من أفضل المدن العالمية الجاهزة لاستضافة البطولات الكبرى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وشهادة نعتز بها من الاتحاد الدولي للتنس ورابطة محترفات التنس أولاً على قدرة دبي على استضافة حدث عالمي بهذا الحجم وثانياً على نجاحنا في السيطرة على الجائحة. وأضاف: قمنا بتوفير الملاعب وحجز كل الفنادق القريبة مع تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية المطلوبة، حيث سيتم تخصيص غرف وأجنحة كاملة خصوصاً للاعبين والطواقم الفنية والإدارية، لضمان التباعد الاجتماعي، ولن يتم السماح لدخول أي شخص لمناطق اللعب والإقامة والتدريبات باستثناء اللاعبين والأجهزة الفنية والمنظمين الرسميين.

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