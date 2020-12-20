مجلس إدارة «العروبة» يضم بدور المطيري

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي العروبة ضم بدور سعيد المطيري لعضوية مجلس إدارة النادي في خطوة غير مسبوقة على مستوى أندية الدولة، وتنحصر مهام المطيري في متابعة الأنشطة النسائية بالنادي.

وخلال الاجتماع الذي عقده المجلس أخيراً، رحب علي بن عباد رئيس مجلس إدارة النادي بالعضو الجديد، مشيراً إلى أن انضمام بدور المطيري يمثل إضافة جديدة لممارسة النشاط النسائي بالنادي، وذلك فيما يتعلق بالنشاط القائم حالياً على مستوى كرة تنس الطاولة النسائية والذي يعد مفخرة لفتيات النادي بعد انضمام (5) لاعبات يمثلن كرة الطاولة بالنادي لمنتخب الإمارات مما أعطى تواجدهن في المنتخب نقلة جيدة لتحقيق نتائج إيجابية لمنتخب فتيات تنس الإمارات.

ووجه علي بن عباد الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي راعي الحركة الرياضية لدعمهم المستمر ومتابعتهم الحثيثة للرقي بالحركة الرياضية بالإمارة، متمنياً للمطيري التوفيق والنجاح فيما أسند إليها من مهام إدارية بالنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز