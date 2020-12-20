سيدات النصر بطلات دوري اليد للسنة الثانية على التوالي

المصدر: فائز بجبوج – دبي

أهدت نواعم كرة اليد بنادي النصر فوزهن بدرع دوري سيدات اليد، واحتفاظهن باللقب للسنة الثانية على التوالي، إلى قيادة القلعة الزرقاء لرعايتها ودعمها لهذا الفريق الذي أكد حضوراً قوياً رغم حداثة عهده باللعبة، مثمنات جهود ومتابعات وتوفير جل فرص النجاح لشركة النصر للألعاب الرياضية بقيادة عبد الرزاق الهاشمي، ونائبه العقيد مروان سنكل، وواصلن تقديم الشكر للمرأة الحديدية صاحبة القلب الكبير نسرين بن درويش رئيسة قسم الأنشطة الرياضية النسوية بنادي النصر.

جاء ذلك مساء أول من أمس، عندما نجح وعن جدارة واستحقاق فريق سيدات كرة اليد بالنصر في حسم بطولة الدوري العام لكرة اليد للسيدات للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه المستحق الذي حققه على فريق نادي الجزيرة 33/ 29 خلال المباراة الفاصلة التي جمعتهما أول من أمس بصالة نادي العين، وكان النصر فاز في مباراة ختام الدوري الأسبوع الماضي على الجزيرة 29 / 22 ونجح في معادلة النقاط مع الجزيرة، الأمر الذي استوجب إقامة مباراة فاصلة بين أصحاب القمة على ملعب محايد بمدينة العين وحققن الفوز في سيناريو الموسم.

إنجازات

من جانبه، وجه العقيد مروان سنكل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، التهنئة لقيادة النادي بفوز بناته بدرع دوري سيدات اليد للسنة الثانية على التوالي، موضحاً أن هذا الفوز لم يأت من فراغ وإنما هو استثمار للرعاية والدعم اللامحدود من قيادة النادي وبمتابعة دؤوبة من شركتنا بقيادة عبد الرزاق السيد الهاشمي رئيس اللجنة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها على الدوام بنات العميد النصراوي، وإلى نسرين بن درويش لمتابعتها الدؤوبة وبجهودها المميزة مع جميع فرق العنصر النسائي بالنادي.

موضحاً أن سيطرة سيدات النصر على بطولات الموسم بساحة اللعبة يؤكد علو كعبهن بهذه الرياضة بتحقيق ثنائية الموسم 2018/2019 (الدوري العام والكأس الغالية) ويحق لنا جميعاً الفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات التي أضيفت لقلعة هذا الصرح الرياضي الكبير.

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