الشارقة يتصدر أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

عاد فريق الشارقة إلى صدارة دوري رجال اليد بختام الجولة السادسة التي أقيمت أول من أمس عقب فوزه الكبير على فريق دبا الحصن 31/16 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتوقف رصيد دبا الحصن عند النقطة الثامنة في المركز الثامن، ويشارك صدارة الشارقة فريق العين بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف وضعه بالمركز الثاني، عقب فوزه الصعب على بني ياس 24/23، ليستمر بني ياس بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وتراجع النصر للمركز الثالث برصيد 14 نقطة عقب خسارته المفاجئة أمام شباب الأهلي دبي 31/24 ليتقدم فرسان دبي للمركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن مليحة الرابع برصيد 13 نقطة بعد فوز مليحة على الظفرة 34/24، ليحتل الظفرة المركز التاسع برصيد 8 نقاط، وعاد الوصل لسكة الانتصارات بعد غياب عنها بفوزه على الوحدة 32/27 منحه التقدم للمركز السادس برصيد 12 نقطة، والوحدة عاشراً برصيد 7 نقاط.

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