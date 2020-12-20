معسكر ناجح لـ «أبيض شباب الصالات» في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أنهى منتخب الشباب لكرة قدم الصالات معسكره المغلق الذي امتد 7 أيام بمشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الصباحية والمسائية بمقر اتحاد الكرة بدبي، ووجه المونديالي خميس الشامسي مشرف المنتخبات وعضو لجنة كرة قدم الصالات في الاتحاد الآسيوي، الشكر لاتحاد الكرة على الدعم اللامحدود في برنامج المنتخبات الرجال والشباب وتوفير كل السبل في المعسكر المغلق لمنتخب الشباب، ووصف المعسكر بالناجح من خلال تواجد جميع اللاعبين يومياً في التدريبات الصباحية والمسائية، وقال: ركزنا على الأمور الفنية أكثر مع المدربين المواطنين عبد الرؤوف المرزوقي وعدنان محمد وكان التركيز على تشكيل المجموعات المتجانسة وقراءة المواقف الخططية، وأيضاً كان الجهاز الفني له دور كبير في استخدام طرق التعليم والتدريب المناسبة لمهارات الرياضة التخصصية، وركزنا مع المدربين لدوري الشباب طوال فترة المعسكر على عمل ورشات ومحاضرات تدريبية عبر برنامج زووم يومياً مع محاضرين مخضرمين بهدف تطوير المدربين.

وأضاف: «نحن مستمرون في التجمعات المقبلة بمتابعة عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية ولدينا معسكرات دورية للشباب، وبالنسبة للتصفيات المقبلة لمنتخب الشباب ما زال هذا الملف قيد الدراسة وخلال الأسبوعين المقبلين ستقرر اللجنة إلغاء التصفيات لعام 2021 أو الاستمرار بتحديد موعد جديد».

استدعاء

من جانبه، وصف شهاب العوضي أمين السر العام للجنة التنفيذية، المعسكر بالممتاز حيث تم استدعاء 20 لاعباً انتظموا جميعاً عدا لاعب واحد بسبب الإصابة، وتم عرضه على طبيب المنتخب وأوصى براحته وطلب منه متابعة العلاج، وأقام الفريق في فندق المنتخب وكانت تجربة ناجحة نوصي بتكرارها لوجود كل الخدمات المطلوبة بالإضافة للصالة المغلقة، وقال العوضي إن الانضباط كان مميزاً من لاعبي المنتخب، وساهم ذلك في سير التدريبات على أكمل وجه وتحقيق المعسكر لأهدافه.

بدوره، أوضح المدرب الوطني عبد الرؤوف المرزوقي المدير الفني، أن الجهاز الفني ركز على تعليم اللاعبين أساسيات كرة الصالات، حيث إن أغلب اللاعبين كانوا لاعبين كرة قدم والتدريب للعب على طريقة 3/1، وتم حل العقبات والصعوبات من خلال إعطاء حصص تدريبية لتعليم المهارات الأساسية في كرة الصالات كالاستلام والتسليم، الخداع أو التمويه، الخ.

فيما أكد كابتن عدنان محمد الهولي مساعد المدير الفني، أن التركيز كان على انسجام اللاعبين في المقام الأول لأنه أول تجمع لهم، والتركيز على أساسيات اللعبة، مشيراً إلى نجاح المعسكر والكل استفاد منه والنتائج كانت إيجابية كما أن التغذية والسكن قرب مكان التدريبات ساهم في نجاح المعسكر.

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