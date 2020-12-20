الجوجيتسو مذكرة تعاون بين اتحادي الإمارات وإسرائيل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وقّع الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي للجوجيتسو، أمس، بصالة جوجيتسو إرينا، مذكرة تعاون لتطوير اللعبة بالبلدين، وذلك بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وإيريز ألروي رئيس الاتحاد الإسرائيلي، وتستهدف المذكرة تطوير الجوجيتسو في البلدين، عبر تبادل الخبرات، من خلال العديد من المبادرات والبرامج، والتزام الطرفين بالعمل على تنمية وتطوير وتمكين اللعبة بالبلدين والعالم، وتبادل إقامة معسكرات التدريب المشتركة للمنتخبات الإماراتية والإسرائيلية، والرياضيين المحترفين، إلى جانب البطولات الخاصة التي ينظمها البلدان، وتنص المذكرة على تبادل الخبرات الفنية، وعقد ورش للأطقم التحكيمية والإدارية.

وشهد مراسم التوقيع محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسميرة الرميثي عضو مجلس الإدارة، وفهد علي الأمين العام، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال، وإليشا بوبلنجر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي.

وأكد عبد المنعم الهاشمي، أن المذكرة ترجمة حقيقية على أرض الواقع لمعاهدة السلام بين البلدين، وتأكيداً على تعزيز الشراكة والتعاون في كل المجالات، بما فيها الرياضة، وقال: تشمل المذكرة، تبادل إقامة المعسكرات والجوانب الفنية، والاستفادة من خبرات المدربين واللاعبين والحكام.

وأضاف: نفتخر في الإمارات، بتجربتنا الناجحة في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو بما جعلها نموذجاً يحتذى به في آسيا والعالم.

ولفت إلى أن اتحاد الإمارات للعبة، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، هو أكبر مطور في العالم للجوجيتسو، وقال: نحن منفتحون على التعاون مع كل دول العالم، بما يعزز مكانة تلك الرياضة المهمة، ويمكن الشباب من ممارستها، ومن المؤكد أن الاتحاد الإسرائيلي، سيتم الترحيب به للمشاركة في البطولات التي نقوم بتنظيمها.

وأكد إيريز ألروي، أهمية مذكرة التعاون في تعزيز شعبية الجوجيتسو في إسرائيل، وقال: تمتلك الإمارات مكانة هامة في اللعبة ، وتتيح لنا مذكرة التعاون ، العمل مع عدد من أفضل الرياضيين والحكام والإداريين في العالم، وسيجني مجتمع الجوجيتسو الإسرائيلي، فوائد كبيرة من هذا التعاون الهام، والذي سيعزز أيضاً، الروابط بين الشعبين، ونتطلع للاستفادة من خبرات مجتمع الجوجيتسو الإماراتي، والعمل معاً لتطوير هذه الرياضة المميزة.

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