النصر وشباب الأهلي يتصدران سباق أم القيوين للدراجات

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

شهد سباق أم القيوين للدراجات، لمسافة 100 كم في الفردي العام مشاركة مميزة بلغت 151 دراجاً، وشهد تفوق لاعبو النصر وشباب الأهلي، تصدر جابر المنصوري دراج النصر فئة الكبار، يليه زميله محمد المنصوري ثم محمد المروي «شباب الأهلي»، وفي فئة تحت 23 سنة حل جاسم علي «شباب الأهلي» في المركز الأول، يليه زميله محمد الصباغ، وحقق المركز الثالث عبد الرحمن أحمد «نادي أبوظبي».

فاز عبدالله علي بالمركز الأول في فئة المقيمين، تلاه جوهان ثم ستيف جيمس، وتصدر فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة ثلاثي فريق «تريك ام 7» عامر الدهماني، راشد البلوشي، وأحمد المري، وفي فئة فوق 40 سنة مواطنين حل زعل بن زعل «فريق ترك» في المركز الأول، تلاه عارف رأفت «شرطة دبي»، ثم عبد الغفار الخاجه.

ويعد السباق هو الافتتاحي لموسم الدراجات وأقيم لمسافة 100 كم في الفردي العام وانطلق من أمام منتجع بالما بيتش بأم القيوين باتجاه فلج المعلا والعودة.

تتويج

وقام منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ورافقه خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام.

وهنأ بوعصيبة المشاركين في السباق ، مشيراً أن الدراجين الهواة «مواطنين ومقيمين» ساهموا في إشعال المنافسة، ونجحوا في إنهاء السباق في زمن قياسي، وأشاد بجهود شرطة أم القيوين لإنجاح الحدث.

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