ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات إيه إم» لكأس تشرشل للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قادت فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات إيه إم» الذي يضم الشيخة علياء آل مكتوم وبابلو اوركويزا وبنجامين بانيلو، إلى الفوز بكأس تشرشل للبولو، وتغلب الفريق على منافسه ذئاب دبي في المباراة النهائية بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، وجاء الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي شهدت تقدم فريق الذئاب في آخر دقيقة بفارق نصف هدف بسبب فارق الهانديكاب، ولكن فريق «الإمارات إيه إم» نجح في حسم النتيجة لصالحه في النهاية. وشهدت البطولة حضوراً متميزاً وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

تفوق

أقيمت المباراة النهائية من 4 أشواط وشهدت تفوقاً لافتاً لفريق «الإمارات إيه إم»، حيث أنهى الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة مقابل نصف نقطة «هانديكاب»، وفي الشوط الثاني نجح كل فريق في إحراز هدف واحد، وفي الشوط الثالث واصل فريق الإمارات سيطرته ورفع رصيده إلى ستة أهداف مقابل هدفين ونصف لفريق الذئاب.

انتفاضة

واطمأن فريق «الإمارات إيه إم» للنتيجة مبكراً مع بداية الشوط الرابع بعكس فريق الذئاب الذي انتفض وكثف هجماته في آخر ثلاث دقائق من الشوط وسجل 4 أهداف متتالية ليتقدم لأول مرة بستة أهداف ونصف هدف مقابل ستة لفريق الإمارات، وبدأ جمهور الذئاب في تلقي التهاني، ولكن فريق «الإمارات إيه إم» سجل هدف الترجيح والفوز في الثواني الأخيرة، لينال كأس ونستون تشرشل.

التتويج

وقام مارتن بديرسين رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا» الراعي الرسمي للبطولة بتتويج فريق «الإمارات إيه إم» بطلاً، والذئاب وصيفاً، والحبتور ثالثاً، وحقق فريق انكورا بنجاش المركز الرابع، ونال جائزة أفضل لاعب بنيامين بانيلو من «الإمارات إيه إم».

فوز

وحقق الحبتور فوزاً مستحقاً وكبيراً على انكورا بنجاش بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف وتسيد المباراة من بدايتها وحتى نهايتها وتقدم بالشوط الأول 2 - 1 ثم أحرز 5 أهداف متتالية في الشوط الثاني، وعزز التقدم خلال الشوطين الثالث والرابع ليفوز بتسعة أهداف مقابل 6 أهداف ونصف.

ووجه محمد الحبتور التهنئة لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بالفوز رغم أن قائد فريق الذئاب هو ابنه، مثمناً الأداء الراقي الذي قدمه الفريقان بالمباراة، وأشاد بالمستوى الفني للبطولة بشكل عام والتي لم تخلُ من المفاجآت وخاصة أن معظم المباريات حسمت في اللحظات الأخيرة ما يعكس تطور مستوى جميع الفرق.

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