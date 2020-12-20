«أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات» 5 يناير

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ينطلق الموسم العالمي لاتحاد لاعبات التنس للمحترفات، من أبوظبي، التي تحتضن، والمرة الأولى، بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات للمحترفات، في الفترة من 5 - 13 يناير المقبل، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وتقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للترفيه.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولة إضافة جديدة لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية، مبيناً أن مشاركة نخبة لاعبات التنس المحترفات في البطولة، تؤكد المكانة العالمية للعاصمة، وريادتها في عالم صناعة الرياضة.

من ناحية أخرى تقام التصفيات المؤهلة لبطولة أستراليا المفتوحة في دبي في الفترة 9 - 13 يناير وستقام بطولتان لمحترفات التنس بشكل متزامن في ملبورن بارك في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير ،وتليها بطولة أستراليا من 8 إلى 21 فبراير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز