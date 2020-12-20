ختام مميز لبطولة الإمارات «فيفا 21 الإلكترونية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت «بطولة الإمارات للعبة فيفا 21 الإلكترونية» منافساتها والتي نظمتها جمعية الإمارات للرياضات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وحقق اللاعب حمدان البلوشي اللقب عقب تغلبه على أقوى المنافسين في البطولة التي استمرت 5 أسابيع. وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالشكر لمجلس دبي الرياضي وشركة «زمزم ديستربيوشن» راعية البطولة، و«ڤي سلاش» للرياضات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور عبدالله الوحشي المدير التنفيذي للجمعية، أن دعمهم لمثل هذه البطولات تأتي بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، إذ تساهم هذه البطولات في الرفع من مكانة الرياضات الإلكترونية على الصعيد المحلي.

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