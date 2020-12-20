جوجيتسو الإمارات بطل «الاتحاد التنشيطية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس منافسات بطولة الاتحاد التنشيطية للجوجيتسو التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة، والذين يستعدون لانطلاق الموسم الجديد الحافل بالأحداث والمفاجآت.

وحضر منافسات البطولة عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وإيريز ألروي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسميرة الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وإليشا بوبلنجر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو، وفؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد.

وتمكن لاعبو دولة الإمارات من الظفر بالمركز الأول بكل جدارة محققين 13 ميدالية ذهبية، بينما حل لاعبو البرازيل في مركز الوصيف برصيد 8 ميداليات ذهبية، ولاعبو روسيا في المركز الثالث برصيد ذهبيتين.

جاهزية

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات والأوزان تحت 56 و62 و69 و77 و85 كجم، ما ساهم في اختبار قدرات اللاعبين وإدخالهم إلى أجواء البطولات الرسمية. من جانبه، عبّر محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن سعادته بنجاح البطولة، والمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات بفئاتهم كافة، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة نظير دعمها المتواصل للمشهد الرياضي في الدولة.

دعم

بدوره، أكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، الحرص على المشاركة الفاعلة ودعم البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية الوطنية خصوصاً مع عودة عجلة المنافسات إلى سابق عهدها قبل جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تولي الرياضة والمؤسسات الوطنية الرياضية جل اهتمامها وتقدم الدعم والمساندة لتطوير مسيرتها والارتقاء بعملها ومواصلة رحلة الإنجازات.

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