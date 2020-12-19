جمعة الفلاحي يتقدم الصقارين في ختام «الظفرة 14»

المصدر: الظفرة - البيان

توج مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط جرناس تلواح (جير بيور وجير قرموشة) بمسابقة الصيد بالصقور التي تنظم بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الصقور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، فيما تستمر مسابقات المهرجان لغاية 30 يناير 2021.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وأحمد بن هياي المنصوري مدير محمية المرزوم، وعدد من الصقارين وممارسي رياضة الصيد بالصقور.

فائزون

وأسفرت نتائج شوط جرناس تلواح (جير بيور وجير قرموشة) عام عن فوز «اسعاف» لمالكه جمعة عبدالله الفلاحي بالمركز الأول بزمن 15.766 ثانية وبسرعة بلغت 91.336 كيلومتراً/ ساعة، وفي المركز الثاني «وصايف» لمالكه أحمد سالم سعيد بن غدير الكتبي بزمن 16.042 ثانية وبسرعة 89.764 كيلومتراً/ ساعة، وفي المركز الثالث جاء «عجايب» لمالكه غدير سهيل سالم الكتبي بزمن 16.105 ثانية بسرعة 89.413 كيلومتراً/ ساعة.

وشهدت مسابقة الصيد بالصقور على مدار 4 أيام مشاركة مئات الصقارين ضمن ستة أشواط لمسابقات التلواح، منها أربعة أشواط خاصة لفئة الفروخ، وشوطان مخصصان لفئة الجرناس، وقد خصص للمسابقة 30 جائزة قيمة بواقع 5 جوائز لكل شوط.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ14 من مهرجان الظفرة، تأتي هذا العام بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتقتصر على مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.

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