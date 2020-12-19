تعاون إماراتي إسرائيلي لتطوير الجوجيستو في البلدين

المصدر: ابوظبي: أحمد عيسى

وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونظيره الإسرائيلي مذكرة تعاون مشتركة ظهر اليوم بصالة جوجيتسو إرينا بمدينة زايد الرياضية ابوظبي، لتطوير اللعبة في البلدين، بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وإيزو الرو رئيس الاتحاد الإسرائيلي، وتستهدف المذكرة تطوير الجوجيتسو في البلدين عبر التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وشهد مراسم توقيع المذكرة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو ، فهد علي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد، محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال وعدد من منسوبي الاتحاد الإسرائيلي ووسائل الأعلام.

وقال عبد المنعم الهاشمي عقب التوقيع أنه سيكون هنالك تعاونا كبيرا بين الاتحادين في المستقبل القريب، يشمل تبادل إقامة المعسكرات والجوانب الفنية بالاستفادة من خبرات المدربين واللاعبين والحكام عبر تبادل مشترك أيضا، منوها أن الاتفاقية سبقتها عددا من الاجتماعات التحضيرية من أجل الترتيب لكيفية التعاون على ان يكون ذلك في الوقت القريب، واكد الهاشمي ترحيبه بالوفد الإسرائيلي ذاكرا أن الإمارات دائما ترحب بضيوفها.

وذهب إيزو الرو في ذات الاتجاه، ممتدحا القدرات العالية التي يتمتع بها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ، مؤكدا أن التعاون سيكون مفتوحا بين الاتحادين، وأنهم يأملون الاستفادة القصوى من المذكرة التي تم توقيعها، وأن تكون هنالك منافسات مختلفة يشارك فيها لاعبو البلدين، وقال: سنفعل أفضل ما عندنا حتى يستمر التعاون مع اتحاد الإمارات بشكل إيجابي وبطريقة تحقق الفائدة المرجوة.

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