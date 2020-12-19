دبي تُجهّز فيدرر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بدأ السويسري روجيه فيدرر المصنف الخامس عالمياً في تنس المحترفين تحضيراته للموسم الجديد من دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة بين 8 و21 فبراير المقبل، والتي تعد أول طموحاته بعد ابتعاده عن ملاعب التنس منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة، كما يضع أمامه 3 أهداف رئيسية في 2021 وهي بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وبطولة أمريكا المفتوحة.

ويرتبط فيدرربعلاقة قوية مع دبي منذ سنوات ويقضي بها فترات طويلة خلال العام، مستفيداً من سهولة السفر منها إلى مختلف البطولات، وهو يمتلك بها شقة فاخرة، كما يشارك دائما ًفي بطولة سوق دبي الحرة، وهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقبها، ودائماً ما يردد أنه يعشق اللعب في دبي التي يعتبرها بيته وهو محظوظ بالنجاحات التي حققها فيها على مدار سنوات، مؤكداً أن دبي شكّلت علامة فارقة في مشواره، ومن بين الألقاب التي يعتزّ بها، كأس بطولة ميلان في 2001 والتي تعود ملكيتها لسوق دبي الحرة، كما أنه سعيد باحتفاله باللقب رقم 100 في مسيرته خلال وجوده في دبي.

الجدير بالذكر أن فيدرر فاز بأربعة ألقاب في 2019، منها التتويج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

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