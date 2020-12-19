«طوفان 21» بطل «شراعية دبي» 22 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف طاقم القارب طوفان 21 لمالكه أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة الشاب زايد سلطان الظاهري، الأضواء في سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والذي أقيم أول من أمس على شواطئ جميرا.

وشهد الحدث الكبير والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مشاركة ما يزيد على 20 قارباً تنافست على المراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين، حيث اصطفت جميع القوارب في خط البداية أمام الواجهة البحرية في لؤلؤة الخليج وبين جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا، وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة تزيد على 5 أميال بحرية نحو خط النهاية قبالة مرفأ جميرا 4.

عصفوران بحجر

ونجح القارب طوفان 21 في اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ استطاع أن يفوز بالسباق بجدارة محرزاً الأول في الترتيب العام ومتصدراً لفئة الناشئين متقدماً على جميع القوارب التي سجلت حضورها في الحدث، مستفيداً من اختيار الموفق لمسار أوصله بالسرعة المطلوبة ليظفر بالفوز الغالي مع نهاية مراحل السباق.

واحتاج عدد كبير من الأطقم المشاركة مع القوارب إلى استخدام مهارة الخايور من أجل الوصول إلى خط النهاية، الأمر الذي أدى إلى وصولها المتأخر بعد الشيء رغم تصدرها المشهد في المراحل الأولى.

وتمكن طاقم القارب إقلاع 118 لمالكه سيف إبراهيم المرزوقي، وبقيادة النوخذة أحمد يونس الحمادي، بطل الجولة الافتتاحية التي جرت شهر أكتوبر الماضي، من الحصول على المركز الثاني في الترتيب العام متصدراً منافسات فئة الشباب.

وتوالى بعد ذلك وصول القوارب المشاركة، حيث أنهى القارب الصاروخ 45 لمالكه إبراهيم سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة عبد الله المرزوقي، السباق في المركز الثالث ليحل ثانياً في ترتيب فئة الشباب، بينما احتل القارب زلزال 87 لمالكه مروان عبد الله المرزوقي، وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، المركز الرابع للترتيب العام، والمركز الثالث لفئة الشباب.

باقي المراكز

وفي باقي المراكز جاء القارب الذيب بقيادة النوخذة طارق الحوسني في المركز الخامس، ثم القارب مفارج 9 بقيادة النوخذة إبراهيم الحمادي في المركز السادس، ثم القارب وداحس 18 بقيادة النوخذة عبد الرحمن المرزوقي في المركز السابع، فالقارب برق 85 بقيادة حمزة آل علي في المركز الثامن.

وتميز السباق بحضور متميز لفئة الناشئين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وخاصة الجولة الثانية يوم أول من أمس، والتي شهدت تتويج القارب طوفان بطلاً ومتصدراً لفئة الناشئين التي شهدت حصول القارب ناهل 90 بقيادة سلطان المرزوقي على المركز التاسع في الترتيب العام والمركز الثاني في الناشئين، والقارب لاهوب 20 بقيادة النوخذة الحارث آل علي، على المركز الثاني عشر في الترتيب العام والمركز الثالث في فئة الناشئين.

وجرت نهاية السباق مباشرة مراسم تتويج أبطال السباق وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الناشئين والشباب في منصة الأبطال بمرفأ «بي أند أو» بحضور كل من هزيم محمد القمزي مشرف السباق، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز