بطولة الاتحاد للجوجيتسو تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة الاتحاد للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة مجموعة واسعة من لاعبي الأندية والمنتخب الوطني الحريصين على الاستفادة من هذا الحدث للإعداد للموسم الرياضي الجديد.

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين، ويولي مسؤولو الأندية أهمية كبرى للبطولة التي تشكل المحطة الأخيرة في ظل التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم المقبل، وفرصة مهمة للإعداد البدني والنفسي وتهيئة اللاعبين للعودة إلى بساط المنافسة.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة يؤكد حرص الأندية على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة، مشيداً بدورهم الرائد في المساهمة بتحقيق رؤية الاتحاد حول الارتقاء بجوجيتسو الإمارات وإيجاد بيئة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، واختيار أفضل اللاعبين للمنتخبات الوطنية في المستقبل.

وأشاد البطران بالتفاؤل الكبير والأجواء الإيجابية التي تهيمن على أوساط اللاعبين والمدربين، والحماس البالغ للعودة إلى بساط النزال ومنصات التتويج، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون من أكثر المواسم تطوراً وابتكاراً.

من ناحيته أكد أحمد الجنيبي إداري فريق أكاديمية نادي الوحدة أن: «بطولة الاتحاد جاءت في الوقت المناسب ونحن نعتبرها مثالية لتأهيل اللاعبين لما هو قادم، وبالأخص بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة بالنسبة للرجال، وبطولة أم الإمارات بالنسبة للسيدات مع العلم أنهن سيشاركن أيضاً في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يمثّل أحد مفاجآت الموسم المقبل».

ترسيخ التفوّق

قال خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف الألعاب الفردية إن يهدف في الموسم الجديد إلى ترسيخ تفوقه، كما هو الحال خلال المواسم الماضية. ووصف خالد الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف رياضة الجوجيتسو بطولة الاتحاد بالبطولة المهمة وبالفرصة الثمينة للاعبي النادي لتقديم مردود فني مميز.

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