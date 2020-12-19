أم القيوين تستضيف انطلاقة موسم الدراجات اليوم

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

ينطلق الموسم المحلي الرسمي لاتحاد الدراجات اليوم بسباق الفردي العام لمسافة 100 كم الذي ينطلق في الثامنة صباحاً من أمام منتجع «بالما بيتش» بأم القيوين، باتجاه شارع الاتحاد مروراً بجسر الاتحاد في اتجاه فلج المعلا ودوار الخيول والعودة من جديد إلى حيث انطلق السباق أمام منتجع بالما بيتش، حيث موقع تكريم أبطال السباق.

يشارك في منافسات اليوم الأول للموسم الرسمي للدراجات عدد 151 دراجاً يمثلون 5 فئات، فئة الكبار الذين يمثلون الأندية المحلية الوطنية المشاركة في نشاط الاتحاد، واللاعبين تحت 23 سنة في الأندية، وفئة الهواة المواطنين فوق 40 سنة، وفئة الهواة المواطنين أقل من 40 سنة، وفئة المقيمين.

من جانب آخر ينظم الاتحاد ثاني السباقات المعتمدة خلال شهر ديسمبر الجاري الجمعة المقبل بمدينة كلباء بالشارقة لمسافة 86 كم لفئات الأندية، والهواة المواطنين والمقيمين.

وبمناسبة انطلاق الموسم المحلي حرص منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد على توجيه التهنئة لكل عناصر اللعبة من دراجين ومدربين وإداريين وحكام، متمنياً التوفيق للجميع، وأن يحقق الموسم أهدافه بما يليق بطموحات الأندية وبما يتناسب مع آمال وطموحات الرياضة الإماراتية بشكل عام.

ووعد بتقديم كل ما هو متاح ومطلوب لنجاح فعاليات الموسم بما يتضمنه من سباقات وبطولات منوعة تناسب الجميع، مشيراً إلى أن سباق فئة الهواة من مواطنين ومقيمين سيكون له مردود إيجابي كونه سيشعل المنافسات، وسيساهم في مزيد من كسب الخبرة لأبنائنا الدراجين أعضاء المنتخبات الوطنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز