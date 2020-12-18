خالد بن سلطان بن زايد يتوج الفائزين في شوط «بيرق المحليات» بمهرجان الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

توج الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مساء أمس الفائزين في شوط «بيرق المحليات» ضمن فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حضر التتويج اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بالإنابة وغنام المزروعي رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وحمد المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة وفارس مكتوم المزروعي نائب مدير دائرة الخدمات في أدنوك، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وكبار ملاك الإبل وممثلين عن الجهات الراعية والداعمة.

نتائج

وأسفرت النتائج في شوط البيرق 30 للمحليات عن فوز منقية «عزبة الإمارات» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول للمرة العاشرة على التوالي، فيما جاءت في المركز الثاني إبل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان تليها إبل علي سالم بن ونيس الكعبي.

وقدم مهرجان الظفرة في هذه الدورة الاستثنائية، التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد أكثر من 600 جائزة موزعة على 84 شوطاً ضمن 8 مسابقات تراثية.

وشهد المهرجان أكبر تجمع لملاك الإبل من خلال مزاينة الإبل والتي تضمنت 57 شوطاً خصص لها 486 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم ضمن 6 فئات عمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، حيث خصص 31 شوطاً لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 258 جائزة و26 شوطاً لفئة المجاهيم بمجموع جوائز بلغ 228 جائزة.

مسابقات تراثية

اقتصرت الدورة على المسابقات التراثية وهي مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.

وتشهد الدورة 14 من مهرجان الظفرة دعم ورعاية مقدمة من الشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والداعمين الاستراتيجيين ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة وشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (نواة للطاقة، براكة الأولى) والرعاية المقدمة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وشركة سيكيور تيك وشركاء الإعلام (قناة بينونة الفضائية، وإذاعة الأولى) والدعم المقدم من نادي أبوظبي للصقارين ومحمية المرزوم للصيد وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومستشفيات الظفرة واتحاد سباقات الهجن والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

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