الفهد يستقبل الرزوقي في مسقط

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

استقبل الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالعاصمة العمانية مسقط اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وبرفقته انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه على هامش اجتماعات الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي لاختيار هوية المدينة التي ستنال شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

ورحب الشيخ أحمد الفهد الصباح بالوفد في مستهل اللقاء متوجهاً لهم بالشكر الجزيل على تجاوبهم وتعاونهم الملموس من أجل الارتقاء وتطوير رياضة الكاراتيه ثم جرت مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بلعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها، والتأكيد على سبل التعاون المشترك بين الاتحادات الإقليمية والاتحاد الآسيوي والدولي للكاراتيه.

وسبق الاجتماعات عدة لقاءات قام بها اللواء الرزوقي وسبينوس كان من ضمنها الالتقاء برئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد بن حمد البوسعيدي وأعضاء لجنة الكاراتيه في عمان الشقيقة ورؤساء بعض اللجان الأولمبية في قارة آسيا لبحث العلاقات بين اتحاد الكاراتيه الآسيوي والاتحادات الأخرى، وأهدى اللواء الرزوقي «تذكارية» لخالد البوسعيدي تقديراً له ولدعمه لجميع الرياضات، كما قاموا بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطلاع على المنشآت الرياضية المقامة والمخطط إقامتها قريباً، وخلال الزيارة التقى الرزوقي بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بالمملكة العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكانت هناك العديد من اللقاءات التي سبقت اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي للتصويت على استضافة بطولة الألعاب الآسيوية 2030، وسيعود الوفد للبلاد برفقة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومحمد بن درويش المدير التنفيذي باللجنة الأولمبية الإماراتية اللذين حضرا الجمعية العمومية ممثلين للجنة الأولمبية الوطنية.

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