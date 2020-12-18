هجن العاصفة تسيطر على ألقاب الحول والزمول في المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سيطرت هجن العاصفة، بقيادة غياث الهلالي، أمس، على ألقاب تحديات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كيلومترات، ضمن سباقات المرموم التأهيلية، ونالت «الشاهينية» صدارة الشوط الرئيس للحول المحليات في 12:46:2 دقيقة، وجاءت «الشاهينية» الأخرى بالشعار الأبيض والأسود، على قمة الحول المهجنات في الشوط الثاني، وسجلت 12:43:7 دقيقة، وحسم «شاهين» جولة الزمول المحليات في الشوط الثالث في 13:07:1 دقيقة، فيما كسب «شاهين» لهجن العاصفة، التحدي الرابع للزمول المهجنات في 13:13:0 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز