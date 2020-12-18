سليمانوفا بطلة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجت الأستاذة الدولية الأوكرانية آفا سليمانوفا، بلقب النسخة الثانية من بطولة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» للرياضة النسائية الثانية للشطرنج الخاطف، والتي اختتمت منافساتها في صالة نادي أبوظبي للسيدات، مساء أول من أمس، تحت رعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة «85» لاعبة من 14 جنسية، تنافسن على جوائز مالية قدرها 25 ألف درهم.

وحصلت آفا سليمانوفا على ثماني نقاط ونصف، من أصل تسع جولات، حيث فازت بجميع مبارياتها، وتعادلت في واحدة فقط مع اللاعبة المتميزة زينب المعمري.

وحلت اللاعبة ماهري جولدييفا من تركمانستان، والتي تحمل لقب أستاذة دولية (WGM)، في المركز الثاني، برصيد ثماني نقاط، وحلت في المركز الثالث لاعبات الإمارات وافية درويش المعمري، وروضة عيسى السركال وزينب درويش المعمري، برصيد سبع نقاط لكل لاعبة.

ضمت البطولة مشاركة واسعة لأسماء مصنفة عالمياً، أعطت للبطولة قوة فنية مضاعفة، تأكيداً على الحضور القوي، والتأثير الفني، كما شهدت مشاركة أصحاب الهمم في المنافسة، لتجسيد المشاركة الفاعلة، لتحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية في مثل تلك البطولات.

وشهدت البطولة نجاحاً لمنظومة لجنة الحكام، بقيادة الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم وعبد الله مراد وسعيد أحمد.

وعبّرت مي أحمد الجابر عضو مجلس إدارة الأكاديمية، عن سعادتها بالتنظيم المميز لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف، وظهورها بهذا الشكل، وأكدت الجابر أن العنصر النسائي يمتلك العديد من المقومات التي تجعله قادراً على إنجاح أي حدث.

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