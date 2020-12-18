النصر يواجه شباب الأهلي في دوري «اليد» اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

ينشد فريق النصر المحافظة صدارة دوري رجال اليد عندما يواجه شباب الأهلي اليوم، وبنفس الوقت يتطلع فرسان دبي لاصطياد العميد والقفز للمنافسة على الصدارة.

وتشهد انطلاق الجولة السادسة اليوم أيضاً مباراتين أخرييتين، حيث يستقبل مليحة فريق الظفرة، وفي المباراة الثانية يحل العين ضيفاً على بني ياس.

وتستكمل الجولة غداً بمباراتين يستقبل في الأولى الوصل نظيره فريق الوحدة وتختتم الجولة بلقاء الشارقة الوصيف 12 نقطة بعقر داره مع دبا الحصن الوافد الجديد الثامن 7 نقاط.

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