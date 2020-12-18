جودو الإمارات ينتظم في معسكر أنطاليا الدولي

المصدر: أنطاليا - البيان الرياضي

انتظم منتخب الجودو الأول، أول من أمس في المعسكر الدولي المقام حالياً في محافظة أنطاليا التركية بمشاركة منتخبات أذربيجان، وجورجيا، وبيلاروسيا، ومالدوفا وإسرائيل بجانب منتخب تركيا للجودو، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع بين مدينتين قبل التوجه لبطولة الماسترز التي تنطلق 8 يناير من العام المقبل في الدوحة بمشاركة أكثر من 30 دولة في مقدمتها منتخب الإمارات كأولى الدول العربية المشاركة في البطولة التي تضم أبرز المصنفين في العالم.

مشاركة

وتأتي مشاركة منتخب الجودو الأول استعداداً لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام اعتباراً من 23 يوليو 2021، والتي تأجلت من الصيف الماضي بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا كوفيد 19.

وقد اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصال مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد مشرف منتخب الجودو الأول على انتظام ثنائي منتخبنا للجودو فيكتور الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، واللاعب ايفان في وزن تحت 100 كجم، حيث يتضمن برنامج الإعداد تلبية دعوة نظيره الإسرائيلي، لإقامة معسكر مشترك لمنتخبي البلدين في تل أبيب في نهاية يناير بدلاً من ديسمبر الحالي.

ويتواصل برنامج إعداد المنتخب الأول استعداداً لبطولة غراند بري أنطاليا التركية المقررة في أول أبريل من العام المقبل، وبطولة غراند سلام طشقند في أوزبكستان 5 مايو، وغراند سلام باريس 8 من الشهر نفسه، وتعقبها مونديال اللعبة في بودابست المجرية خلال الفترة من 8 ـ 13 يونيو من العام المقبل.

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