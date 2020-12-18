سباق «جارمن كويست» ينطلق في حتا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق في السابعة صباح اليوم سباق «جارمن كويست حتا 2020» الذي تنظمه شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم شرطة دبي، وبرعاية مغامرات حتا، وشركة جارمن العالمية، ويتم فيه التنافس في 3 رياضات هي الدراجات الهوائية الجبلية والكاياك والجري، وتم تسجيل أكثر من 300 شخص حتى أمس للمشاركة في السباق الذي ستكون نقطة انطلاقته من حتا وادي هب، وسيتم احتساب الوقت خلال المنافسات من خلال شريحة التوقيت التي ستعلق في قدم المتسابقين، وتقتصر المشاركة على فئة الفردي فقط ضمن سباقين الأول مخصص للهواة والذي يتم التنافس فيه لمسافة 13 كيلومتر دراجات هوائية، والجري لمسافة 5.5 كيلومترات، والتجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، والسباق الثاني للمحترفين ويتم فيه التنافس بالدراجات الهوائية لمسافة 27 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، والكاياك لمسافة 1 كيلومتر.

وينقسم كل سباق إلى 6 مراحل، ففي فئة الهواة يبدأ السباق في المرحلة الأولى بالدراجات الهوائية لمسافة 6 كيلومترات ثم الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة يتم التجديف لمسافة 1 كيلومتر ثم الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الخامسة يعود المتسابق للدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات ويختتم بالجري 500 متر.

وفي فئة المحترفين تضم المرحلة الأولى سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، ثم الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، ويعقبه التجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، ثم الجري 2.5 كيلومتر، ويعود المتسابق للدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات، يليها الجري لمسافة 5 كيلومترات.

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