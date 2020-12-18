العين ينظم «ودية» لكرة السلة بالكراسي المتحركة

المصدر: البيان

نظم نادي العين، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمناسبة شهر أصحاب الهمم، مباراة ودية لكرة السلة بالكراسي المتحركة تم خلالها دمج الفريق الأول لكرة السلة بنادي العين مع فريق العين لكرة السلة لأصحاب الهمم بصالة العين لأصحاب الهمم بفلج هزاع، مساء أول من أمس، ولعبت المباراة على أربعة أشواط حقق من خلالها الفريق «أ» الفوز على فريق «ب» بنتيجة 27-19، وبعد انتهاء اللقاء تم تكريم فريق العين لأصحاب الهمم بهدايا تذكارية مقدمة من الراعي للفعالية عود بوتيك للعطور ودرع نادي العين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وقال أحمد سلطان النعيمي، المدير الرياضي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية إن مثل هذه الفعالية تسعدنا بشكل كبير عندما نشارك إخواننا وأبناءنا من ذوي أصحاب الهمم في فعالياتهم الرياضية، وبرغم ظروف جائحة كورنا إلا أننا أصرينا على إدخال البهجة والسرور لهم وهذا دورنا كمؤسسة رياضية مجتمعية نسعى دائما إلى إشراك ذوي الإرادة والعزيمة في أنشطتنا الرياضية والثقافية.

وتوجه النعيمي، بالشكر لقسم الاتصال المؤسسي بنادي العين، على هذه المبادرة الجميلة والرائعة والتعاون الجيد مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لإتاحتهم مثل هذه الفرص والتي تجسد روح الأسرة الواحدة ودمج فئة أصحاب الهمم وإبراز قدراتهم وتحدياتهم وما يملكونه من إصرار وعزيمة والتأكيد أن الإعاقة لا ولن تكون عقبة تحول دون وصولهم لتحقيق أحلامهم وإنجازاتهم في المستقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز