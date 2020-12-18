أوميغا دبي ديزرت للغولف تقام 2021

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن منظمو بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، عن إطلاق النسخة الـ 32، في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2021، لتكون النسخة الأكبر للحدث العالمي، الذي يستقطب أبرز نجوم رياضة الغولف في العالم، إلى البطولة الأعرق في المنطقة، يتقدمهم كولين موريكاوا، الفائز ببطولة الولايات المتحدة لهذا العام «الماسترز»، والإسباني سيرجيو غارسيا، الفائز بلقب البطولة، والإنجليزي تومي فليتوود المتوج بكأس رايدر، وبطل «السباق إلى دبي» سابقاً.

كما أكد المشاركة، نخبة من اللاعبين في البطولة التي ستقام في نادي الإمارات للغولف بدبي، ومنهم الثنائي الإنجليزي المتوج بكأس رايدر، جاستن روز وتيريل هاتون، والأسترالي لوكاس هيربرت حامل اللقب.

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