أوميغا دبي ديزرت كلاسيك تطلق النسخة الأكبر للحدث العالمي في 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن منظمو بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، عن إطلاق النسخة الـ 32 في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2021، لتكون النسخة الأكبر للحدث العالمي الذي يستقطب أبرز نجوم رياضة الجولف في العالم إلى البطولة الأعرق في المنطقة، يتقدمهم كولين موريكاوا الفائز ببطولة الولايات المتحدة لهذا العام "الماسترز"، والإسباني سيرجيو جارسيا الفائز بلقب هذه البطولة في عام والإنجليزي تومي فليتوود المتوج بكأس رايدر وبطل "السباق إلى دبي" سابقاً".

كما أكد المشاركة نخبة من اللاعبين في البطولة التي ستقام في نادي الإمارات للجولف في دبي، ومنهم الثنائي الإنجليزي المتوج بكأس رايدر، جاستن روز وتيريل هاتون، واللاعب الأسترالي لوكاس هيربرت حامل لقب البطولة، الذي حقق فوزه الأول في الجولة الأوروبية بعد تغلبه على كريستيان بيزويدنهاوت بعد جولة فاصلة في النسخة الماضية التي أقيمت في يناير الماضي.

يظهر موريكاوا لأول مرة في هذا الحدث بعد أن اقتحم الأضواء كفائز في بطولة كبرى في أول موسم كامل له كمحترف في بطولة الولايات المتحدة لهذا العام في سان فرانسيسكو، وحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على ثلاثة ألقاب باسمه في الجولة الأمريكية وهو يستمتع باحتمالية التنافس على أول لقب خارجي في دبي في حدث شهد عددًا من الفائزين الكبار بما فيهم سيف باليستيروس وفريد كبلز وإرني إلس وكولين مونتغمري وتايجر وودز وروري ماكلروي منذ إنشائها في عام 1989.

وقال موريكاوا: "عندما تنظر إلى بعض اللاعبين الذين فازوا ببطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، تدرك أنها واحدة من أرقى البطولات في العالم وأنا أتطلع إلى محاولة إضافة اسمي إلى السجل الذهبي. لقد قيل لي أن ملعب المجلس مكان رائع ولا يمكنني الانتظار للوصول إلى هناك وأرى ذلك بنفسي. كان هذا العام عامًا لا يُنسى بالنسبة لي في ملعب الجولف وأنا متحمس لرؤية ما يخبئه عام 2021".

يعود النجم الإسباني جارسيا إلى أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للمرة 12 في مسيرته بعد أن فاز باللقب في عام 2017، مستخدمًا هذا الأداء كنقطة انطلاق لتحقيق نجاح كبير بعد بضعة أشهر في بطولة الماسترز في ملعب أوغوستا ناشيونال.

قال جارسيا، الهداف المتصدر في تاريخ كأس رايدر برصيد 25.5 نقطة من تسع مباريات: "أحب القدوم إلى دبي ومن الواضح أنني لدي ذكريات رائعة حيث فزت هناك. إنها واحدة من الأحداث المفضلة لدي - يتم تقديم الدورة بشكل جميل دائمًا وهي اختبار عادل. أنا فخور بأن أكون جزءًا من تاريخ البطولة الثري وأرغب في إنشاء المزيد من خلال أن أصبح فائزًا مرتين".

منذ أن أصبح محترفًا في عام 2010، أصبح الإنجليزي فليتوود أحد أكثر الوجوه شهرة في اللعبة بعد فوزه بخمس جولات أوروبية وحصوله على المركز الثاني مرتين في بطولات كبرى. وهو حاضر دائمًا في أوميغا دبي ديزرت كلاسيك منذ عام 2012، وكانت أفضل نتيجة لفليتوود هي حصوله على نصيب من المركز السادس في 2018 وهو حريص على ترك بصمته في ظهوره العاشر في نادي الإمارات للجولف.

قال فليتوود، الذي فاز بلقب "السباق إلى دبي" في عام 2017 وأنهى في المراكز الخمسة الأولى في الترتيب في المواسم الثلاثة الماضية: "أتطلع دائمًا إلى بدء موسمي في الشرق الأوسط ، وتعتبر بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك بتاريخها بطولة محبوبة في الموسم. هناك العديد من الفائزين العظماء في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك وأود أن أكون واحدًا منهم يومًا ما!"

قام كل من روز وهاتون باللعب مع فليتوود لفريق أوروبا في كأس رايدر 2018 وسيكونان في الملعب في دبي يتطلعان إلى الحصول على كأس الدالة الشهير وكسب بعض نقاط التأهل لكأس رايدر في نفس الوقت. روز، الذي فاز ببطولة أمريكا المفتوحة 2013، لعب في خمسة فرق في كأس رايدر بينما ظهر هاتون وفليتوود لأول مرة في باريس قبل أكثر من عامين.

عكس راينالد آيشليمان الرئيس والرئيس التنفيذي لأوميغا حماس لاعب الجولف، قائلاً: "بصفتنا شريكًا في اللقب وداعمًا شغوفًا للجولف حول العالم، يسعدنا الإعلان عن هذه التشكيلة من اللاعبين العالميين ونتطلع إلى رؤية كيف تتكشف المنافسة في هذا المكان الرائع، خاصة في عام تم فيه تأجيل أو إلغاء العديد من الأحداث الرياضية الرائعة."

تماشياً مع بروتوكولات كوفيد-19 الدولية، ستقام البطولة التي تعد أول بطولة ضمن الجولة أوروبية تقام في الشرق الأوسط والأطول في الجدول الزمني خارج أوروبا باستمرارها منذ أكثر من ثلاثة عقود متوصلة، في بيئة آمنة بيولوجيًا لضمان سلامة جميع المتواجدين.

وسيكون الحضور مخصص للضيوف المدعوين فقط، ولكن سيتم بث الحدث للجمهور في جميع أنحاء العالم على شبكات البث الرياضية الرئيسية، وسيتم مشاركة المحتوى الحصري على قنوات التواصل الاجتماعي للبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك.

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