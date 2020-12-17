«العاصفة» تتصدّر ثنايا المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

فرض شعار هجن العاصفة نفسه على قمة الثنايا في التحديات التي أقيمت على ميدان المرموم مساء أمس، على مدار 14 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وذهبت قمة الثنايا البكار إلى شعار هجن العاصفة، حيث هيمن غياث الهلالي (الشاهينية) على صدارة رئيسي الثنايا البكار المحليات، وذلك في توقيت بلغ 12:38:3 دقائق، أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان عاصفياً هو الآخر عن طريق (الشاهينية) التي سجلت زمناً 12:36:9 دقائق.

وكانت السيطرة من نصيب (شاهين) لهجن العاصفة في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، حيث تمكن من حسم المعركة بزمن 12:35:5 دقيقة، وهيمن (شاهين) بشعار هجن العاصفة على صدارة الثنايا الجعدان المهجنات في الرابع بتوقيت 12:47:3 دقيقة.

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