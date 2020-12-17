العبدولي: نتائج النواخذة في «الهواة» غير مرضية

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

دعا جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة لاعبي الفريق الأول إلى ضرورة مضاعفة مسؤولياتهم خلال مباريات دوري الدرجة الأولى المقبلة، لافتاً إلى أن المركز الحالي «الخامس» بخمس نقاط لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي أتاحها مجلس الإدارة للفريق الأول. وقدم العبدولي اعتذاره لمشجعي الفريق، معرباً عن أمله في تصحيح الفريق لمساره.

وأشاد مدير فريق دبا بالمتابعة المستمرة لإدارة النادي وتسخير كل الإمكانات للفريق الأول، واصفاً مسابقة دوري الموسم الحالي بالصعبة لتواجد فرق عدة تطمح في التأهل إلى جانب تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين، معرباً عن أمله في أن يعود النواخذة للإبحار من جديد مع فرق دوري الخليج العربي مع نهاية الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

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