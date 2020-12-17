الجولة الأوروبية للغولف تشكر منصور بن محمد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أرسلت الجولة الأوروبية للغولف رسالة شكر وعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى المجلس على تشريف سمو رئيس المجلس لبطولة موانئ دبي العالمية للغولف بالحضور وتتويج الفائزين، وكذلك على الجهود المبذولة لإنجاح تنظيم البطولة التي أقيمت بحضور جماهيري لأول مرة في العالم منذ جائحة «كوفيد 19»، كما أشادت بالدعم الذي وصفته بـ «المميز للغاية» لبطولتي الغولف العالميتين اللتين تم تنظيمهما في دبي خلال الفترة الأخيرة.

وقال توم فيليبس، رئيس عمليات الشرق الأوسط للجولة الأوروبية: تشرفنا بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في بطولة موانئ دبي العالمية للغولف التي أقيمت في ملاعب عقارات جميرا للغولف، ولقد أرسلت هذه البطولة وبطولة الغولف في دبي رسالة واضحة إلى أكثر من 700 مليون أسرة حول العالم مفادها أن دبي آمنة ومفتوحة للعمل مرة أخرى.

وأضاف فيليبس: أود أن أعرب عن خالص شكري لمجلس دبي الرياضي على دعمه للحدثين العالميين بطولة الغولف في دبي، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف (السباق إلى دبي) اللتين أقيمتا على مدار الأسبوعين الماضيين، ختام الموسم هذا العام لم يقتصر على بطولة واحدة بل اثنتين في دبي، فاق نجاحهما كل توقعاتنا، ومع إيمانكم الراسخ ودعمكم الكبير، تمكنا من تحقيق شيء مميز للغاية، ولم نكن لنتمكن من القيام بذلك من دونكم، كما أننا متحمسون بالفعل لما سيحققه عام 2021.

رعاية

وكانت بطولة الغولف في دبي، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف «السباق إلى دبي» التي أقيمتا تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، قد أسدلتا الستار على موسم 2020 للجولة الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي، كما كانتا أول حدثين دوليين يقامان في دبي بحضور الجمهور منذ جائحة «كوفيد 19»، وتم تتويج الإنجليزي مات فيتزباتريك بطلاً للمرة الثانية في بطولة موانئ دبي العالمية للغولف بعد منافسات مثيرة.

وشهدت النسخة الثانية عشرة من بطولة موانئ دبي العالمية للغولف مشاركة 65 لاعباً من نخبة اللاعبين المصنفين كأفضل لاعبين في العالم في السباق إلى دبي تنافسوا على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف للفوز بأحد أكبر جوائز الغولف في بطولة نهاية الموسم للجولة الأوروبية من 10 إلى 13 ديسمبر.

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