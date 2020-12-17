راشد النعيمي يطرح مبادرة لتعزيز عمل المدرب المواطن

المصدر: دبي - العوضي النمر

طرح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة مبادرة بتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاتحادات الوطنية والاستفادة من تبادل الخبرات الكفيلة بتطوير قدرات المدرب المواطن، وتعزيز فرص عملهم، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيتحمل كافة المصاريف والتكاليف اللازمة لإتمام عملية تطوير المهارات التدريبية لتأهيلهم بالصورة المثالية، والعمل على تمكين المدرب المواطن للعمل في الأندية على صعيد الفريق الأول.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية عن المدربين المواطنين والتي نظمها اتحاد الكرة أمس في دبي، وحضرها سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد.

وقال رئيس اتحاد الكرة إن المدرب المواطن حقق إنجازات تاريخية، فضلاً عن النجاحات التي حققها المنتخب الأول في السنوات الماضية، ولذا جاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتزكية المدرب المواطن في الفريق الأول بالأندية لامتلاكه العديد من المقومات والإمكانات التي تؤهله لمواصلة تلك النجاحات، ومؤكداً أن الجهود مستمرة لدعم المدرب المواطن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف لتطوير الخبرات التدريبية.

قناعة

بدوره أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بدعم الكوادر الفنية الوطنية في أندية الدولة جاء بعد قناعة تامة من اتحاد الكرة بأن المدرب المواطن عنصر رئيس ومهم في كرة القدم الإماراتية، التي قطعت شوطاً كبيراً منذ بدايات نشاطها بالدولة، ومن خلاله حققت مجموعة من التراكمات والخبرات التي أفرزت مدربين ولاعبين مواطنين أثبتوا كفاءاتهم سواء مع المنتخبات الوطنية أو الأندية، مثل مهدي علي وعبدالعزيز العنبري، وقبلهم الدكتور عبدالله مسفر الذي تولى تدريب منتخب الأردن في خطوة غير مسبوقة.

وقال السهلاوي إن اتحاد الكرة يدرس إقامة مؤتمر سنوي من أجل مناقشة كل ما يهم المدرب المواطن من تأهيل وتدريب، وتقديم مزيد من الدعم سعياً لتحقيق النجاح المطلوب، وأضاف: «أصبح المدرب مطالباً بتطوير قدراته وإمكاناته بما يعزز من فرص عمله سواء مع المنتخبات أو الأندية، اتحاد الكرة سوف يتعاون مع عدد من الاتحادات من أجل تأهيل المدربين بشكل علمي متميز».

اعتراض

واعترض علي إبراهيم مدرب منتخبنا الأولمبي السابق في المحور الأول للجلسة النقاشة على كلمة تعيين مدرب مواطن «ضمن» الأجهزة الفنية من دون تحديد المهام التي سيقوم بها، وقال: «صياغة القرار فضفاضة وغير محددة بشكل كافٍ ويجب إعادة النظر في ذلك».

فيما ناقش عبدالله مسفر مدرب منتخبنا الأولمبي السابق في المحور الثاني لفعاليات الجلسة ابتعاث المدربين المواطنين للعمل بالأندية الخارجية في فترات معايشة، وقال: نعاني قلة التسويق للمدرب المدرب وتخلي الوكلاء عنا، والمدرب الوطني لا يمتلك من يعمل على تسويقه، والإعلام لا يهتم به أو بالدفاع عنه.

وأشار مسفر إلى أن بناء المدرب يحتاج لتضحيات وجهد وعمل لسنوات، ولا بد من التفرغ الكامل للمهنة.

اجتماع

طالب راشد عامر المدير الفني بنادي حتا بضرورة عقد اجتماع مستقبلاً بين اتحاد الكرة وقيادات الأندية من أجل حثهم على دعم فرص عمل المدرب المواطن وخاصة في الفريق الأول، في ظل وجود العديد من المدربين المتميزين، وضرورة الثقة بقدرات المدرب الوطني ومنحه الفرصة كاملة لإنجاح المشروع الحالي.

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