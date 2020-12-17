خيلاً تتنافس على ألقاب السباق الرابع لمضمار «ميدان» العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السباق الرابع لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «لونجين» وبمشاركة 82 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط السبعة 694 ألفاً و500 درهم. وستشهد الأمسية إقامة بطولتين من العيار الثقيل وهما الشوط الخامس «بطولة دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» والبالغة قيمة جوائزه 132 ألف درهم.

وسيشارك في الشوط 8 خيول أبرزها «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كيمبير» لـ«ر ر ر للسباقات»، «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس»، «كابيزانو» لسلطان علي، «كيسي جونز» و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر، «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، «ماونت بيليون» لـ«سكاي للسباقات».

الخيول العربية

أما البطولة الثانية فستكون في الشوط الأول «بطولة مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» والبالغة جوائزها 97 ألفاً و500 درهم وبمشاركة 16 خيلاً وأبرزها «أمواج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، «سوتيرنز الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جوشوك» و«وينكد» لاسطبلات «العجبان»، «عون» و«شهم» لـ«ياس للسباقات».

الثاني

ويشهد الشوط الثاني «تحدي مجموعة لونجين سبيريت» للمهرات لمسافة 1400 متر والبالغة جوائزها 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 8 مهرات وأبرزهن «ليت مورنينج» لجودلفين، «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «براري سبيريت» و«حشمة» لسلمان الصابري.

ويشارك في الشوط الثالث «مجموعة لونجين سبيريت للميل» لمسافة 1600 متر والبالغة جوائزها 82 ألفاً و500 درهم، 8 خيول أبرزها «آندر ويتر أتاك» لجودلفين، «كوتشي سابيشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شمران» لـ«نقابة فينكس للسيدات»، «جراند دبي» لعلي الرايحي.

الرابع

ويشهد الشوط الرابع «مجموعة لونجين سبيريت ستيكس» لمسافة 2200 متر والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 13 خيلاً وأبرزها «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، «كنود» لفوزي عبدالله ناس، «بلو سوفرين» و«سعادة» لفريق «البيت موحد».

ويشارك في الشوط السادس «جائزة مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1900 متر والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم، 13 خيلاً وأبرزها «ريال وورلد» لجودلفين، «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «سبيريت اوف لايت» لسيد حشيش، «سند ليبيا» وابولو كيد لـ إتش وبي.

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ضمن منافسات السباق الرابع لمضمار «ميدان» العالمي اليوم، يشهد الشوط السابع كأس مجموعة لونجين سبيريت لمسافة 1400 متر والبالغة قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً وأبرزها لوست إين تايم لجودلفين، مقرب وميادين واتصالات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رعد لـ« ر ر ر للسباقات»، تبارك وشانتي ستار لنقابة بورسلي للسباقات.

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