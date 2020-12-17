أشرعة القوارب 22 قدماً ترتفع في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ترتفع في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم على شاطئ جميرا، أشرعة القوارب البيضاء مع انطلاق سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2020 - 2021.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزاته الفنية لانطلاق السباق اليوم في الموعد المحدد عند الثانية والنصف من بعد الظهر، حيث تقرر إقامة الحدث في هذا الموعد بعد دراسة مستفيضة مع استمتاع طلبة المدارس بالعطلة مما يتيح الفرصة أمام الكثيرين لخوض التجربة وإنجاح السباق.

دعم

وتستهدف بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ومنذ إطلاقها عام 1999 بمباركة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في الأساس فئتي الشباب والناشئين، حيث تعد مدرسة وأكاديمية تصقل قدراتهم وتكسبهم التجربة ومهارات الإبحار، وتؤهل الأجيال للمشاركات في الفئات الأخرى في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً.

وستبدأ إجراءات المشاركة في سباق اليوم مبكراً قبل ساعة واحدة من بداية السباق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً عند نقطة التجمع ولدى الوصول إلى مراسي بي أند أو في جميرا 4، حيث شددت اللجنة المنظمة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية المسؤولة والتقيد بارتداء الكمامة طوال فترة الفعالية عدا وقت ممارسة الرياضة واستخدام معقم الأيدي وتعقيم المعدات والاستجابة إلى قياس درجة الحرارة وتجنب المصافحة والزحام ومراعاة التباعد الجسدي.

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