سهام الرشيدي تشارك في منتدى اللاعبين الآسيوي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شاركت سهام الرشيدي لاعبة منتخبنا ونادي دبي لأصحاب الهمم وعضو مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي في المنتدى القاري الأول للاعبين، كأول إماراتية تظهر في هذا الحدث الذي أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية الآسيوية التي يترأسها ماجد العصيمي، من أجل إيصال صوت لاعبي أكبر القارات والاستماع إلى مطالبهم وإشراكهم في القرار وتوسيع دائرة الاتصال، حتى يتبادل اللاعبون الخبرات ومعرفة آخر التطورات التي تحدث في الحركة البارالمبية القارية إضافة إلى تنمية ثقافاتهم ومهاراتهم.

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