«هاب تنس» يستضيف تدريبات المنتخبات الوطنية

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

يستضيف نادي «هاب تنس» أحدث مجمع تنس بالإمارات تدريبات كل منتخباتنا الوطنية للتنس في بادرة تجسد العلاقة المجتمعية الطيبة التي يجب أن تكون بين القطاع الخاص واتحاداتنا الرياضية لدعمها وتطوير مستويات لاعبينا ومن ثم تحقيق المزيد من الإنجازات، كما قام بتعيين عمر بهروزيان مدرب عام منتخباتنا الوطنية، كبيراً للمدربين بالنادي.

وقال ليث العاني مدير عام النادي: إن احتضان تدريبات منتخباتنا الوطنية واجب مجتمعي، ولن ندخر جهداً في سبيل دعم منتخباتنا الوطنية لرفع اسم وعلم دولتنا الغالية في كل البطولات المحلية والدولية.

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