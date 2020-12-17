«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يطلق موسماً حافلاً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، برنامجاً حافلاً لبطولات الرياضات التراثية، حيث يشهد باقة متنوعة من المسابقات ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور وبطولة فزاع للرماية بالسكتون وبطولة فزاع للغوص الحر (الحياري) والسباقات التمهيدية وماراثون اليوم الوطني للهجن وبطولة السلق في برنامج مليء بالحماسة والتحدي حتى مارس المقبل، بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة.

من جانبها، أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز يحرص وفقاً لنهجه واستراتيجيته إلى الالتزام بدعم الموروث الشعبي، وإقامة أكبر قدر ممكن من الرياضات التراثية من أجل مواكبة الأجيال لها، وترسيخها في المجتمع.

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