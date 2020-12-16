غنتوت بطل «الإمارات الدولية» للبولو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج فريق غنتوت للبولو بلقب النسخة 20 من بطولة الإمارات الدولية للبولو بعد فوزه على فريق أبوظبي بنتيجة 10- 4.5، بعد مباراة قوية تألق فيها الفائز بقيادة ناصر الشامسي الذي افتتح الأهداف في الدقيقة الثالثة من انطلاق الشوط الأول.

وعقب نهاية المباراة توج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، الفريق البطل بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما توج فريق أبوظبي بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وسط احتفالية كبيرة.

وأهدى زايد خليفة الزعابي درع نادي غنتوت التذكاري للواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تقديراً للجهود التي يبذلها ودعمه المستمر لكل فعاليات وأنشطة النادي.

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