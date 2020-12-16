«فتيات الشارقة للشطرنج» يدشّـن معسكر الشتاء

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

دشّن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة معسكر الشتاء الافتراضي، الذي يمتدّ من 13 ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، بهدف دعم لاعبات النادي ومختلف الأندية الأخرى وتطوير مستوياتهنّ، وأعلن النادي عن إقامة معسكر أون لاين أيضاً مع الاتحاد البيلاروسي للشطرنج من أجل تطوير منظومة العمل وكشف مزيد من المواهب بين البلدين.

ويأتي هذا المعسكر نتاجاً للتعاون المشترك مع الأكاديمية في بلاروسيا، والذي تم عقد اجتماع تنسيقي بين مجلس الإدارة والأكاديمية، حيث يحرص النادي على التنسيق والتواصل مع أكاديميات الشطرنج في العالم لإكساب لاعباته الخبرة الدولية ويصل بهن إلى العالمية، ويتضمن المعسكر العديد من الورش الفنية والثقافية والرياضية، كما دشّن أيضاً مشاركة بمعسكر تدريبي مع نادي الفجيرة للشطرنج من 13 وحتى 18 ديسمبر الجاري، حيث سيتضمن تدريباً حول كيفية الهجوم واستراتيجية إنهاء اللعبة، كما سيختتم المعسكر ببطولة تدريبية مع لاعبي نادي الفجيرة ومعسكر داخلي مع نادي الشارقة للشطرنج والثقافة للبنين.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن المعسكر يأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية في الإمارة مثل: معهد الشارقة للتراث من خلال تنظيم العديد من الرحلات الافتراضية لتعريف اللاعبات بالموروث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة دائماً ما يكون له السبق في دعم جميع اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية الدولة، إيماناً بدوره في نشر ثقافة للعبة والترويج لها، وخلق مزيد من الفرص من أجل اكتشاف المزيد من المواهب من مختلف الأعمار. كما دعت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة كل من يرغب في المشاركة بأنشطة النادي من الفتيات بالتواجد حيث سيلاقي كل الدعم والاهتمام.

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