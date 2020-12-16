رسالة شكر إلى منصور بن محمد من الجولة الأوروبية للجولف

المصدر: وام

أعربت الجولة الأوروبية للجولف عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وإلى المجلس على تشريف سموه لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف بالحضور وتتويج الفائزين وكذلك على الجهود المبذولة لإنجاح تنظيم البطولة التي أقيمت بحضور جماهيري لأول مرة في العالم منذ جائحة كوفيد 19 .

وأشادت الجولة الأوروبي للجولف في رسالة شكر بعثتها الى سموه بالدعم الذي وصفته بـ "المميز للغاية" لبطولتي الجولف العالمية اللتين تم تنظيمهما في دبي خلال الفترة الأخيرة.

وقال توم فيليبس رئيس عمليات الشرق الأوسط للجولة الأوروبية " تشرفنا بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف التي أقيمت في ملاعب عقارات جميرا للجولف لقد أرسلت هذه البطولة وبطولة الجولف في دبي رسالة واضحة إلى أكثر من 700 مليون أسرة حول العالم مفادها أن دبي آمنة ومفتوحة للعمل مرة أخرى".

وأضاف " أود أن أعرب عن خالص شكري لمجلس دبي الرياضي على دعمكم للحدثين العالميين بطولة الجولف في دبي وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف - السباق إلى دبي - التي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين ختام الموسم هذا العام لم يقتصر على بطولة واحدة بل اثنتين في دبي فاق نجاحهما كل توقعاتنا ومع إيمانكم الراسخ ودعمكم الكبير تمكنا من تحقيق شيء مميز للغاية ولم نكن لنتمكن من القيام بذلك بدونكم، كما أننا متحمسون بالفعل لما سيحققه عام 2021 ".

وكانت بطولة الجولف في دبي، وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف "السباق إلى دبي" التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي قد أسدلت الستار على موسم 2020 للجولة الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي كما كانتا أول حدثين دوليين يقامان في دبي بحضور الجمهور منذ جائحة كوفيد 19 وتم تتويج الإنجليزي مات فيتزباتريك بطلا للمرة الثانية في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف بعد منافسات مثيرة.

وشهدت النسخة الثانية عشرة من بطولة موانئ دبي العالمية للجولف مشاركة 65 لاعبا من نخبة اللاعبين المصنفين كأفضل لاعبين في العالم في السباق إلى دبي تنافسوا على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف للفوز بأحد أكبر جوائز الجولف في بطولة نهاية الموسم للجولة الأوروبية من 10 إلى 13 ديسمبر.

ومنذ انطلاقها في عام 2009 كانت بطولة موانئ دبي العالمية للجولف واحدة من أكثر الأحداث شهرة في أجندة الجولف العالمية ويشارك فيها نخبة نجوم الجولف في العالم من الذين فازوا بها من قبل من أمثال ويستوود المشهور بكونه أحد أعظم لاعبي الجولف في العالم وروري ماكلروي وهنريك ستينسون وداني ويليت والبطل جون رام.

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