3241 طالباً في معسكر «التربية» الشتوي

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أطلقت وزارة التربية والتعليم معسكر اللياقة البدنية الثاني «صحتي في لياقتي» الشتوي بالتعاون مع جهات رياضية وصحية حكومية وخاصة، ويستمر المعسكر حتى 24 من الشهر الجاري، ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى طلبة المدارس خلال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول.

وأكدت عائشة الصيري مديرة إدارة الصحة واللياقة البدنية في وزارة التربية والتعليم، أن هذا المعسكر يعتبر أحد برامج الإدارة الممتدة للمعسكر الصيفي، والذي اختتم في شهر يوليو الماضي، موضحة أنه استهدف للمرة الأولى الطلبة من أصحاب الهمم افتراضياً، وبلغ عددهم 189 طالباً وطالبة من إجمالي 3241 طالباً مشاركاً من جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة، ومازال التسجيل متاحاً لجميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المعسكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز