«الاتحاد للجوجيتسو» تنطلق السبت المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق السبت المقبل بطولة الاتحاد للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتأتي البطولة في إطار الاستعدادات النهائية للدخول في منافسات الموسم المقبل الذي سيكون حافلاً بالبطولات المحلية والدولية، وضمن جهود الاتحاد في تعزيز جاهزية اللاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: بالطولة تعكس جهود الاتحاد ورؤيته الاستباقية للتعامل مع التحديات غير الاعتيادية، وبدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، كان الاتحاد من أوائل الجهات الرياضية في وضع خطط متكاملة تسهم في الحفاظ على لياقة اللاعبين وجاهزيتهم.

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