دبي وجهة النجوم للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

استعدت دبي لاستقبال نجوم الرياضة العالميين لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية وتعزيز موقعها واحدة من أهم المقاصد السياحية والترفيهية والرياضية للنجوم والمشاهير الذين يختارونها وجهة مثالية لهم على مدار العام، وتحديداً خلال هذه الفترة للاستمتاع بأفضل شتاء في العالم وبالفعاليات المتنوعة التي تزخر بها.

دبي وجهة عائلية بامتياز، هكذا يراها النجوم والزائرون من كل أنحاء العالم، ممن يؤكدون روعة فرص الاستمتاع في دبي مع العائلة والأطفال، إضافة إلى عوامل الجذب الأخرى، وفي مقدمتها ما تنعم به من أمن وكرم الضيافة ومنتجعاتها وفنادقها الفخمة، ومراكز التدريب المتطورة وسهولة الوصول إليها عبر طيران الإمارات أو شركات الطيران الأخرى، والطقس الجميل وتنوع أنشطتها الترفيهية.

قائمة

وتضم قائمة النجوم الذين سيحتفلون بالعام الجديد في دبي السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعائلته، والكرواتي إيفان راكيتتش نجم نادي إشبيلية، وإيريك أبيدال نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة السابق، والهولندي كلاريس سيدورف لاعب ميلان ونجم ريال مدريد ومنتخب الطواحين سابقاً، والسنغالي إبراهيما با نجم ميلان بين 1997 و2003، وكارليس بويول نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة سابقاً، وميكائيل سيلفيستر نجم أندية انتر ميلان ومانشستر يونايتد وأرسنال بين 1998 و2010، والغاني سولي مونتاري نجم انتر وميلان سابقاً، والإنجليزي أيان راش نجم ليفربول السابق.

كما تضم القائمة عدداً من نجوم كرة القدم العالمية المشاركين في مؤتمر دبي الدولي المقرر إقامته 27 ديسمبر الجاري، والنجوم الذين سيتنافسون على جائزة «دبي غلوب سوكر»، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في القرن 2020 - 2021، ولقب أفضل لاعب في العام 2020، لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو ولاعب برشلونة ليونيل ميسي، إلى جانب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واللاعب السابق رونالدينيو ونجم نادي بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، المرشح لجائزة أفضل لاعب لعام 2020.

ويعدّ البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أبرز النجوم الذين تعودوا على قضاء إجازة الشتاء في دبي، حيث يرتبط معها بعلاقة قوية ويزورها باستمرار خلال هذه الفترة من العام مع عائلته، كما سبق أن شارك في مناسبات عدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ نسخة عام 2011، ونال شرف التتويج بجائزة «دبي غلوب سوكر» أكثر من مرة.

نجوم

وشهد العام الماضي، توافد العديد من النجوم على دبي لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية تقدمهم كريستيانو رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ومواطنه كريم بنزيمة نجم النادي الملكي وزميلاه الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني داني كرفاخال، وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، والمدرب الإيطالي فابيو كابيللو، وريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد وروميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي وجواو فيليكس لاعب «أتلتيكو مدريد» والمنتخب البرتغالي، إضافة إلى نجوم التنس مثل السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية ايلينا سفيتولينا، والفرنسي غاييل ممفيس ومواطنته كريستينا ملادونوفيتش، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتتصدر دبي الوجهات السياحية الأكثر طلباً في العالم من طرف النجوم في الشتاء لأنها تمنحهم الهدوء والأمن والاستمتاع بشواطئها الدافئة، وأرقى الوجهات العالمية لقضاء ليلة رأس السنة.

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