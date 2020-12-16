مضمار جبل علي يعلن عن تفاصيل «سباق جميرا» برعاية «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق الخامس للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق جميرا» ويقام بعد غد الجمعة برعاية «طيران الإمارات»، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عن بعد، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم مدير المبيعات بـ «طيران الإمارات»، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وعبر الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم عن فخرهم وسعادتهم برعاية «سباق جميرا» والذي يتضمن 6 أشواط بمشاركة أقوى الخيول، موضحاً أن مضمار جبل علي هو مضمار الشعب نظراً لاستقطابه عدداً كبيراً من محبي سباقات الخيول في الدولة والذين يحرصون على متابعته طوال الموسم.

رعاية

وأكد الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم، أنه على الرغم من الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا وغياب الجماهير عن مدرجات المضمار، إلا أننا في طيران الإمارات حرصنا على عدم الغياب، متمنياً لعشاق السباقات الاستمتاع بمجريات سباق الجمعة، موضحاً أن طيران الإمارات ارتبطت منذ سنواتها الأولى مع الرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص سواء في دبي ومختلف أنحاء العالم، وأكبر دليل على ذلك مواصلتنا رعاية كأس دبي العالمي الذي يعد من أغلى سباقات الخيول في العالم منذ انطلاقته عام 1996، كما ساهمت رعايتنا لسباقات الخيل محلياً وعالمياً إلى جانب العديد من الرياضات الأخرى إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة والتجارة والأنشطة المالية في المنطقة.

شراكة

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة على دعم سموه الكبير للمضمار الأصفر عبر رعايتهم للأشواط الستة لسباق الجمعة، مبيناً أنهم على يقين بأن المضمار الأصفر قادر على المضي قدماً بنشاطاته وذلك تحت توجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الراعي الأول للمضمار الأصفر والذي لم يدخر وسعاً في توجيه إدارة المضمار دائماً إلى المسار الصحيح للوصول إلى أعلى مستويات التنظيم حتى تصل إلى المستوى المطلوب الذي يرضي جميع رواد المضمار وخاصة الرعاة الرئيسيين لسباقات الخيل.

نجاح

كما عبر الحلواني عن رضاه التام بالنجاحات الكبيرة التي حققتها سباقات المضمار بشهادة هيئة الإمارات لسباق الخيل وكذلك الملاك والمدربين والفرسان، موضحاً أن هذه الشهادات أسعدتنا عقب المجهود الكبير الذي بذلناه الموسم الماضي واستمر قبل بداية الموسم الحالي والذي تمثل في تحسين أرضية المضمار، والدليل الكبير على نجاحنا مشاركة عدد كبير من الخيول والملاك في المضمار الأصفر، بالإضافة إلى ذلك بروز عدد من الملاك الجدد من خلال هذه السباقات.

إشادة

وأشاد ياسر مبروك برعاية وتواجد «طيران الإمارات» في سباقات الخيول المحلية والعالمية وخاصة رعايتها لكأس دبي العالمي منذ الانطلاقة في العام 1996، بالإضافة إلى دعمها للأنشطة الرياضية المحلية والعالمية الأخرى، معلناً عن مشاركة 66 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة 448 ألف درهم. وأضاف: خيول محمد خليفة البسطي مازالت تتصدر جدول ترتيب الملاك في المضمار الأصفر.

إنجازات

في سؤال لـ«البيان الرياضي» عن مشاركة الفارس الشاب توم ماركواند في السباق وقيادته لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال الأمسية، أشاد باشلارد بالنجم العالمي، خاصة أن البطل الشاب قد حقق عدداً من الإنجازات الكبيرة مع الشعار الأصفر خلال الموسم الأوروبي والأسترالي المنصرم.

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