«طيران الإمارات».. دعم كبير للرياضة في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقطبت دبي مرة أخرى عشاق رياضة الغولف، حيث استضافت بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وبطولة «موسم السباق إلى دبي» التي تشكّل نهائيات الجولة الأوروبية. واجتمع أفضل لاعبي الغولف والنجوم الصاعدين في المدينة بغية التنافس للحصول على أرقى الألقاب.

وبصفتها الناقل الرسمي للحدث، وفرت طيران الإمارات رحلات لمساعدة اللاعبين والمنظمين ومجتمع الغولف بأسره على استئناف الأحداث الرياضية الدولية بأمان على الأرض وإمتاع ملايين المشاهدين للمباريات التي تم نقلها في بث تلفزيوني عبر العالم.

وتعاون شركاء القطاعين العام والخاص في دبي، بما في ذلك «طيران الإمارات» على وضع قواعد لاستئناف الأحداث الترفيهية والرياضية ضمن بيئة آمنة للمشاركين والمشجعين معاً، إيماناً منهم بأن لا شيء يضاهي متعة المشاهدة الحية للأحداث الرياضية والموسيقية والثقافية.

ترحيب

وكانت بطولة موانئ دبي العالمية للغولف الحدث الرياضي العالمي الأول الذي يرحب بالجمهور، واستقطب أكثر من 6000 مشاهد، جاء 40% منهم من خارج دولة الإمارات وقد اختار معظمهم السفر مع طيران الإمارات. ويعكس هذا المشهد جاذبية دبي المستمرة للزوار العالميين الذين يأتون لحضور الأحداث الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى مكانة المدينة كإحدى أكثر وجهات الغولف حيوية في العالم.

ونقلت طيران الإمارات 500 لاعب مشارك في الجولة الأوروبية بالإضافة إلى عدد من مساعديهم ومنظمي الأحداث ووسائل الإعلام العالمية المتخصصة في الرياضة، وتحديداً الغولف، وغيرهم من الأشخاص المشاركين في إدارة نهائيات اللعبة بشكل مباشر. كما نقلت معدات وتجهيزات رياضية وكذلك معدات الوقاية الشخصية لاستخدامها خلال الحدث.

وشاركت مضيفات طيران الإمارات في تسليم الجوائز للفائزين مع الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. بالإضافة إلى بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، ترعى طيران الإمارات أكثر من 40 حدثاً رياضياً وموسيقياً وثقافياً كل عام. وتدعم هذه الأحداث أهداف النمو الاقتصادي والسياحي في دبي وترسخ جاذبيتها كمركز عالمي لمختلف الأحداث.

أجندة

تشمل أجندة طيران الإمارات الرياضية الحافلة خلال الأشهر المقبلة: بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، ومباريات فرق كرة القدم التي ترعاها، ومشاركة فريق «طيران الإمارات نيوزيلندا» لليخوت الشراعية في بطولة كأس أمريكا لليخوت، بالإضافة إلى كأس دبي العالمي للخيل وغيرها.

وسوف تدعم الناقلة أيضاً بطولات غولف، بما في ذلك عدد من لقاءات الجولة الأوروبية العالمية المقررة خلال عام 2021 وتشمل: بطولة هونج كونج المفتوحة، دي دي تشيك ماسترز، بطولة «بي إم دبليو» بي جي إيه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز