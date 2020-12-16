«الأولمبية» في عمومية «الآسيوي» الـ 39 بمسقط

المصدر: دبي – البيان الرياضي

غادر أمس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية متجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي يقام اليوم ويشهد إعلان المدينة المستضيفة للنسخة الـ 21 من دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام عام 2030.

ترأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية ويرافقها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وتشارك 45 لجنة أولمبية آسيوية بالاجتماعات، حيث ستتم عملية التصويت إلكترونياً للمرة الأولى لاختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية بواقع 32 لجنة ستتواجد بالاجتماع في مسقط، و13 لجنة أولمبية ستشارك من خلال الاتصال المرئي.

كما سيشهد الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية، كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

عقد

وستتضمن بنود الاجتماع توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب طشقند 2025، واستعراض التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية لآخر مستجداته على الساحة الرياضية، وستقدم جونيلا ليندبرج الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» شرحاً حول آخر الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية.

ويتخلل الاجتماع عروض مرئية وتقارير من اللجان المنظمة للدورات الآسيوية التي ستقام خلال السنوات القادمة وآخر التجهيزات والتحضيرات والمراحل التي وصلت إليها للاستضافة ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة (سانيا – الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب (شانتو – الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية السادسة (تايلاند)، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو – الصين 2022).

وتشمل أعمال الاجتماع كذلك تقديم مجموعة من التقارير لنواب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، بالإضافة إلى تقارير رؤساء اللجان المساعدة للمجلس الأولمبي الآسيوي.

45

تقام الألعاب الآسيوية كل 4 سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، وتشهد مشاركة 45 دولة، حيث تقام النسخة التاسعة عشرة المقبلة بهانغزهو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، على أن تقام النسخة التي تليها في أيتشي ناغويا باليابان عام 2026. علماً بأن النسخة الأولى من الألعاب الآسيوية أقيمت 1951 في العاصمة الهندية نيودلهي.

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