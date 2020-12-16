«سلة سوريا» بطل كأس دبي للجاليات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق الجالية السورية بلقب بطولة كأس دبي للجاليات لكرة السلة التي نظمتها أكاديمية جام الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في صالة المدرسة الفرنسية المغطاة بنادي النصر الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الجاليات المقيمة في دبي.

وحضر تتويج الفرق الفائزة القنصل العام السوري بدبي وممثل من مجلس دبي الرياضي، وتوج فريق الجالية السورية بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق الجالية الصربية الذي حل وصيفاً، وحل فريق الجالية الهندية في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق الجالية الفلبينية.

وحصل اللاعب السوري طارق الحصري على جائزة اللاعب المثالي، فيما حصل اللاعب عامر الساطي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل الفرنسي أريستيد ميندي على جائزة أفضل مسجل في البطولة، ونال الهندي صديق رزاق على جائزة أفضل ملتقط كرات مرتدة، كما فاز الفلبيني رون سانشيز بجائزة أفضل مساعد، وفاز مواطنه الفلبيني أرشي كروز بجائزة أفضل مسجل ثلاثيات، وفاز اللبناني ألبيرت زينون بجائزة أفضل خاطف كرات، وفاز الفرنسي هشام سمايرز بجائزة الروح الرياضية، كما فاز المدرب السوري همام الكركولي بجائزة أفضل مدرب، وحصل الفلبيني شارلين بجائزة أفضل مدير فريق.

منافسات

وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق الـ 12 المشاركة في البطولة التي تم توزيعها على 8 فرق للرجال هي: سوريا، لبنان، تركيا، صربيا، الفلبين، فرنسا، الهند، وسيرلانكا، و4 فرق للسيدات هي: سوريا، لبنان، الاتحاد الأوروبي، والفلبين، وأقيمت البطولة من بدايتها بنظام دوري المجموعات من دور واحد وتم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم هذه البطولة إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي مع القطاع الخاص وذلك تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد عن 200 جنسية، وتعزيز التنوع في الرياضات وذلك من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من كافة أفراد المجتمع للمشاركة.

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