ختام منافسات «بولينغ شرطة رأس الخيمة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

اختتمت شرطة رأس الخيمة مسابقة البولينغ ضمن فعاليات الأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بمشاركة جميع القطاعات الشرطية، حيث شهدت المسابقة منافسات قوية في جو تسوده الروح الرياضية والتنافسية ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد 19) حرصاً من القيادة على سلامة المشاركين.

وأسفرت النتائج النهائية عن حصول مكتب القائد العام ونائبه على المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية، فيما كان المركز الثالث من نصيب إدارة الدفاع المدني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز